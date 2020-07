فيديو.. رئيس أوكرانيا ينهي قصة أغرب حادث احتجاز رهائن في العالم

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

توصل رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إلى اتفاق مع رجل مسلح احتجز أكثر من 12 رهينة في حافلة في مدينة لوتسك، ينص على مشاهدة فيلم وثائقي مقابل إطلاق سراح الجميع.

Ukrainian President #VolodimyrZelensky posted a video on his #Facebook page asking people to watch 2005 film #Earthlings, fulfiling one of the demands of a gunman in #Lutsk, amid a hostage situation.#Ukraine pic.twitter.com/nXzQV2gW3Q

— Ruptly (@Ruptly) July 22, 2020