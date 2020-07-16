فيديو.. رجل يضرب رئيس كوريا الجنوبية بالحذاء ! 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن رجلًا ضرب رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، بالحذاء بعد خروجه من مبنى البرلمان في سيول.

وذكرت وسائل الإعلام أن الرجل يُدعى تشونغ، وخلع حذاءه وألقى به على الرئيس الكوري الجنوبي بعد خروجه من البرلمان، إلا أنه لم يصبه.

دوافع تشونغ:

وبعد الحادث، اعتقلت الشرطة تشونغ الذي أعرب أنه أراد أن يشعر الرئيس مون جاي إن بـ الازدراء والعار.

وكانت جاءت نتائج الاستطلاعات في وقت سابق من هذا الأسبوع لتشير إلى أن معدل التأييد الشعبي للرئيس الكوري الجنوبي انخفض إلى 48.7%، وهو أدنى معدل له في أربعة أشهر بسبب سياسات سيول المثيرة للجدل فيما يتعلق بسوق العقارات في كوريا الجنوبية ومواقفه من كوريا الشمالية.

ويُذكر أن الموقف المشابه لحادث الرئيس الكوري الجنوبي، هو واقعة الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي أقدم على إلقاء فردتي حذائه على الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش عام 2008، لكنه لم يصبه أيضًا، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.



