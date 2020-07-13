فيديو.. عبدالله الشهري يطل من الاخبارية عبر نشرة التاسعة

وكان عبدالله الشهري، كبير المذيعين بالتلفزيون السعودي سابقًا، قد قدم قبل شهرين نشرة التاسعة على قناة الإخبارية ضمن مجموعة من المذيعين القدامى في إطار مبادرة الإخبارية لجيل كان ولا زال عالقًا في ذكريات المواطنين.

وكشف الشهري حينها عن سر نشاطه وتواجده في المحافل الإعلامية المختلفة حتى بعد اعتزاله قراءة النشرة عبر التلفزيون قائلًا: السر أن الإعلامي الحقيقي لا يتثاءب، حتى وإن حالت بعض الظروف فيجب أن يظل قادرًا على العطاء طالما أن الله يمده بالصحة والعافية والقدرة على الحركة.

الجدير بالذكر أن الشهري بدأ عمله كمذيع عندما كان طالبًا في ثانوية اليمامة بالرياض عام 1401هـ، فيما عين مذيعًا رسميًّا بإذاعة الرياض عام 1402هـ حتى عام 1412هـ، لينتقل بعدها إلى التلفزيون إلى أن تقاعد في عام 1439هـ، مقدمًا خلالها العديد من البرامج السياسية والثقافية والاجتماعية فيما مَثل الإذاعة والتلفزيون في عدد من الرحلات والمهمات الملكية الرسمية مع الملك وولي العهد وكبار المسؤولين في الداخل والخارج، كما شارك في تغطية عدد من المؤتمرات والمناسبات المحلية والعربية والعالمية، فضلًا عن عمله مذيعًا معتمدًا لجائزتي الملك فيصل العالمية والملك خالد، بالإضافة إلى مؤسسة الفكر العربي وغيرها، كما قدم العديد من الدورات المتخصصة والعامة في الإعلام والاتصال.