فيديو.. فتاة تلتقط سيلفي مع دب اقترب منها بشكل خطير

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو صادم لحظة اقتراب دب بشكل خطير من إحدى الفتيات على ممشى مشهور في المكسيك، لكنها بدلًا من أن تهرع أو تحاول طلب النجدة أو اللوذ بالفرار، أخرجت هاتفها الشخصي والتقطت صورة ذاتية، سيلفي، مع الحيوان المفترس.

وكانت الفتاة ضمن مجموعة من المتنزهين الذين يقضون وقتهم في حديقة Chipinque Ecological Park الشهيرة في المكسيك، عندما خرج الدب من مكانه واقترب منهم.

وتظهر اللقطات الفتاة وهي تقف ثابتة للغاية بينما يقترب منها الدب الأسود على ساقيه الخلفيتين ويشم شعرها، ومن خلفها ظهرت سيدتان أخريتان حافظتا على هدوئهما بينما يقترب الحيوان من صديقتهما.

ولم يكتف الدب بهذه المسافة بل رفع ساقيه الأماميتين ليحتضن الفتاة التي انتهزت الفرصة النادرة لالتقاط صورة شخصية معًا.

وفي هذه اللحظة، حاول موظفو الأمن تشتيت انتباه الدب الذي اكتفى بالصورة دون أن يؤذي أيًا من الموجودين، وبدأ في الابتعاد عنهم.

وتمت مشاركة هذه اللحظة الصادمة خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده أكثر من مليوني شخص في ساعات قليلة، وشارك اللاعب السابق في الدوري الأميركي للمحترفين، ريكس تشابمان، الفيديو عبر صفحته قائلًا: هذا ما يعنيه العمل تحت الضغط.



