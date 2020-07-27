فيديو لـ وليد الفراج يُثير جدل متابعيه .. ماذا قال ؟

المواطن - محمد سمعه

نشر الإعلامي الرياضي الشهير وليد الفراج فيديو جديداً عبر حسابه في “تويتر” أثار به جدل متابعيه وذلك بسبب تعليقه على ما يدور حاليًا في الوسط الرياضي السعودي.

وتُعد الأزمة الأبرز حاليًا بالشارع الرياضي السعودي، هي أزمة رحيل اللاعب البرازيلي مايكون عن النصر وانتقاله لـ غلطة سراي، والموسم لم ينتهي بعد في السعودية حيث سيلعب النصر بست أجانب بدلًا من 7.

خفف تعصبك

وعلّق الفراج قائلًا: “وش السالفة، شايف ردود الفعل للأسف، صارت أمور الطرح في الساحة الرياضية على حسب أهوائي ومصلحتي، لو مصلحتنا فيها مطر بندعي بنزول المطر، ولو أردنا شمس، نقول عساها تشمس، الحمدلله أنني لست رئيسًا لاتحاد القدم، لأنك تتعامل مع جروبات لا يفكرون بالمصلحة العامة أو الدوري، فقط خفف تعصبك”.

أزمة مايكون تُثير التفاعل

وأكد متابعو وليد الفراج عبر “تويتر” أن ما يحدث حاليًا من أزمة، سببه إدارة النصر التي لم تنجح في التفاوض لإبقاء مايكون، وأرادت أن تُلقي بالمسؤولية على وزارة الرياضة واتحاد القدم السعودي، بينما قال متابعون آخرون أن وزارة الرياضة واتحاد القدم لم يساعدا النصر في حل أزمة مايكون.

وفي وقت سابق، قدمت إدارة النصر عرضًا جديدًا لـ مايكون من أجل إرساله لنادي غلطة سراي أملًا في إقناعهم بالتخلي عن خدماته نهائيًا للعالمي خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ “الاقتصادية”.

وطلبت إدارة النصر من مايكون وفقًا لـ الصحيفة، تقديم العرض لإدارة النادي التركي والرد على النصر خلال مهلة مدتها أسبوعًا واحدًا فقط.

وفي وقت سابق، دشنت فئات عريضة من جماهير نادي النصر وسمًا عبر “تويتر” أعربت فيه عن غضبها الشديد وذلك قبل أيام من استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



