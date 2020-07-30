فيديو مثير للجدل يكشف الكثير قبل عودة مايكون لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

تداول الجمهور الهلالي في الفترة الأخيرة، فيديو مثير للجدل عن اللاعب البرازيلي مايكون مدافع النصر، وذلك قبل إعلان عودته من جديد وبشكل رسمي للعالمي بعد نجاح المفاوضات مع غلطة سراي التركي مالك اللاعب الأصلي.

وكان الهلاليون نشروا فيديو للاعب البرازيلي من خلال Story حساب اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب النصر عبر الإنستجرام حيث علّق عليه قائلًا: Block habibi Block.

وكان مايكون ظهر في الفيديو وهو يقوم بحظر بعض المسؤولين في نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن أخبروه مسبقًا بضرورة مغادرة النصر بعد الفشل في شرائه نهائيًا من غلطة سراي، قبل أن يُعلن عبدالعزيز بغلف عضو نادي النصر الذهبي اليوم الخميس عن نجاح المفاوضات وعودة مايكون من جديد للعالمي.

من المتكفل بصفقة مايكون ؟

وفي سياق آخر، كشف بغلف عن هوية المتكفل بصفقة مايكون حيث قال عبر حسابه في “تويتر” : “للتوضيح والتأكيد، أحبتي، محبكم من تكفل بالصفقة كاملة، وسوف يعلن النادي جميع التفاصيل”.

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل أشاد بالعضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف، وذلك بعد أن أعلن اليوم الخميس عن بقاء المدافع البرازيلي مايكون في صفوف النصر بعد شراء عقده رسميًا من نادي غلطة سراي التركي.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر” : “كل الأندية تتمنى نجومًا داخل الملعب، بس عبدالعزيز بغلف قلب المعادلة وصاروا يتمنون عضوًا ذهبيًا مثله، وامتد ذلك حتى للجماهير”.

النصر يتعاقد مع مايكون في يناير 2019

وتعاقد نادي النصر مع المدافع البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019 قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي لمدة موسم ونصف، ويملك النادي التركي عقده حتى يونيو 2021.

ويُعد صاحب الـ31 عامًا، من الركائز الأساسية في تشكيلة النصر، وساهم في تتويجه الموسم الماضي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك معه هذا الموسم في 26 مباراة بجميع البطولات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي حاليًا، المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي الهلال المُتصدر.



