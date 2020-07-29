فيديو مثير من العويس يُلمح باقترابه من النصر

المواطن - محمد سمعه

نشر الحارس الدولي محمد العويس، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالأهلي، فيديو مثيرًا ألمح من خلاله بوجهته المقبلة بعد مغادرة الأهلي.

وعرض محمد العويس مقطع الفيديو عبر حسابه في Snap Chat، حيث ظهر المقطع وهو يُجهز أشياءه وحقيبته للذهاب مع عبدالفتاح عسيري المنضم لـ النصر من الأهلي يوم 17 يوليو الجاري.

وعلّق المغردون على الفيديو حيث قالوا بأن محمد العويس ربما حسم وجهته المقبلة، بالانضمام للفريق النصراوي.

وفي سياق آخر، يستعد اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للعودة لـ تدريبات الراقي، وذلك بعد أن وجّه للجماهير رسالته الصادمة مؤخرًا حول إصابته من جديد بـ فيروس كورونا.

ومن المُقرر عودة دي سوزا لتدريبات الراقي بداية من اليوم الأربعاء.

رسالة دي سوزا الصادمة لجماهير الأهلي:

وكان اللاعب البرازيلي كتب عبر حسابه في “تويتر” يوم الجمعة الماضية: ”لقد تفاجأت عندما اكتشفت أنني أُصبت بـ كورونا من جديد بعد المسحة التي قُمت بها في السعودية، واليوم مر 37 يومًا على شعوري بأعراض كورونا”. وأضاف دي سوزا: ”كنت أشعر بالصداع وآلام في الجسد لمدة 3 أيام وهذا يعني أن الأعراض لم تظهر علي خلال أكثر من 33 يومًا”. وتابع دي سوزا: ” كل ما أود قوله، هو أنني سأتبع تعليمات السلطات المحلية، وأريد أن أُوضح أنني لا أنقل المرض حاليًّا لأي شخص، كما أنني أملك حصانة ضد الفيروس”. في سياق آخر، حسم الفريق الكروي الأول بالأهلي، مصير النجم السوري عمر السومة، وذلك بعدما ترددت أنباء صحافية عن اهتمام النصر بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية. آخرها العويس .. أزمات عديدة في الأهلي: وكان النصر سعى للتعاقد مع النجم السوري السومة، وذلك استغلالًا للأزمة المالية والإدارية، التي يمر بها النادي الأهلي خلال الفترة الحالية. ووفقًا لتقارير صحافية فإن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش رفض بشكل نهائي التفريط في المهاجم السوري السومة، كونه المهاجم الأساسي للفريق مع البحث عن التعاقد مع بديل جيد له بالفترة المقبلة. وعانى الأهلي مؤخرًا من عدة أزمات، تسبب في فسخ اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس لعقده مع الراقي، كما رحل اللاعب عبدالفتاح عسيري لنادي النصر ويقترب الحارس محمد العويس كذلك من الرحيل عن الراقي في فترة الانتقالات الصيفية.



