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فيديو.. مداهمة مستودعين لغش المنظفات ومصادرة 50 ألف عبوة

فيديو.. مداهمة مستودعين لغش المنظفات ومصادرة 50 ألف عبوة

2020/07/29
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. مداهمة مستودعين لغش المنظفات ومصادرة 50 ألف عبوة
المواطن - الرياض

تمكنت الفرق التابعة لوزارة التجارة من ضبط مستودعين يديرهما عمالة ومواطنون تغش بمواد التنظيف.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “بعد كمين محكم.. الفرق الرقابية بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بالرياض تداهم مستودعين يديرهما عمالة ومواطنون تغش بمواد التنظيف وتقليد علامات تجارية شهيرة، وتصادر أكثر من 50 ألف عبوة”.

وأضافت وزارة التجارة أنه بعد التتبع، تم إيقاف شحنة مواد تنظيف جاهزة للبيع بمناطق أخرى.




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