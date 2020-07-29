فيديو.. مداهمة مستودعين لغش المنظفات ومصادرة 50 ألف عبوة

المواطن - الرياض

تمكنت الفرق التابعة لوزارة التجارة من ضبط مستودعين يديرهما عمالة ومواطنون تغش بمواد التنظيف.

بعد كمين محكم..

الفرق الرقابية بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بالرياض تداهم مستودعين يديرها عمالة ومواطنين تغش بمواد التنظيف وتقليد علامات تجارية شهيرة، وتصادر أكثر من 50 ألف عبوة..

وبعد التتبع، تم إيقاف شحنة مواد تنظيف جاهزة للبيع بمناطق أخرى. pic.twitter.com/6yZChAjTc5 — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 29, 2020

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “بعد كمين محكم.. الفرق الرقابية بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بالرياض تداهم مستودعين يديرهما عمالة ومواطنون تغش بمواد التنظيف وتقليد علامات تجارية شهيرة، وتصادر أكثر من 50 ألف عبوة”.

وأضافت وزارة التجارة أنه بعد التتبع، تم إيقاف شحنة مواد تنظيف جاهزة للبيع بمناطق أخرى.



