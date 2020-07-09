فيديو.. مدير عام الجوازات يبين آلية إنهاء إجراءات المعاملات إلكترونيًا

المواطن - الرياض

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أنه بإمكان المواطن والمقيم إنهاء الإجراءات عبر خدمة أبشر من خلال الدخول على حسابه الشخصي.

فيديو | مدير #الجوازات يبين لـ #الإخبارية آلية إنهاء إجراءات المعاملات إلكترونيا pic.twitter.com/BXBWoLQUvt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2020

وأضاف اللواء اليحيى أنه بإمكان المواطن أو المقيم من خلال حسابه إرسال جميع الإجراءات عبر منصة أبشر، وعملل مسح ضوئي لهذه المعاملات أو الورقة أو الخدمة المطلوب وإرسالها للصندوق الموجود في أبشر.

وتابع مدير عام الجوازات، أن هناك فرق عمل في جميع إدارات الجوازات على مستوى المملكة مهمتها إنجاز العمل الذي ترغب فيه من خلال صندوق المراسلات.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات أطلقت قبل أيام، خدمة ” طلب تقرير مقيم ” التي توفرها بوابة “مقيم” لخدمات الجوازات الإلكترونية.

مزايا خدمة طلب تقرير مقيم

وتُمكّن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديها لتقديمه إلى الجهات الطالبة، حيث يحتوي التقرير على المعلومات الأساسية عن المقيم، ويعدّ مستندًا رسميًا ومعتمدًا من المديرية العامة للجوازات دون الحاجة لتوثيقه من إداراتها، ويمكن لأي جهة التحقق من بيانات التقرير عن طريق قراءة الرمز الشريطي (باركود) أو عن طريق بوابة مقيم، علمًا أن مدة صلاحية التقرير 7 أيام من تاريخ الإصدار.

خطوات طلب تقرير مقيم

وأوضحت الجوازات الخطوات التي تُمكّن صاحب المنشأة من تنفيذ هذه الخدمة ذلك من خلال الدخول إلى حساب المنشأة في (بوابة مقيم)، والذهاب إلى إدارة المقيمين واختيار البحث عن مقيم، بعد ذلك إدخال رقم هوية المقيم أو رقم الجواز، الضغط على عرض ملف المقيم، ومن ثم اختيار خدمة (تقرير مقيم) من قائمة خدمات الجوازات لعرض معلومات التقرير ثم الضغط على الطباعة.

ودعت الجوازات كافة المنشآت إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة “مقيم” بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.