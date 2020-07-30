فيديو.. مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة تحت زخات المطر

المواطن - مكة المكرمة

تداول رواد مواقع التواصل، مساء أمس الأربعاء، مقطع فيديو وثقوا من خلاله مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة تحت زخات المطر.

وأظهر المقطع عمليات تغيير كسوة الكعبة المشرفة أثناء هطول الأمطار، في مشهد زاد الحرم المكي جلالًا وبهاء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس أمس، هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

كما توقعت الأرصاد أن تمتد الأمطار إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



