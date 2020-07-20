فيديو معذب القطط مصدره الهند وليس السعودية

المواطن - الرياض

علقت وزارة البيئة والمياه والزراعة على مقطع فيديو متداول يبين عملية حرق قطة في مشهد مروع.

وأكد المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالله بن مساعد أبا الخيل أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول لحرق قطة، تود الوزارة التوضيح أنها رصدت المقطع فور ظهوره في الشبكات الاجتماعية، وبدأت إجراءات التقصي محليًا، وأتضح أن أول ظهور للمقطع في الهند، وبعدها ماليزيا، ويدعم ذلك البيئة التي تم فيها التصوير.

وتابع المتحدث: كما أعلنت إحدى المنظمات الهندية المختصة عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن المتسبب، وترجو الوزارة ممن لديه معلومات تخالف ذلك، التواصل معها عبر الهاتف المخصص لذلك: ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠ أو التواصل مع النيابة العامة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، عملية حرق قطة في مشهد صادم دفع متداوليه لسرعة ضبط الفاعلين ومعاقبتهم، فيما دشن مواطنون ومقيمون وسمًا باسم معذب القطط تنديدًا بالفعلة.



