فيديو.. مواطن يوثق بالصدفة حادثًا مروعًا في عقبة شعار

المواطن - حسن عسيري - أبها

وثق مواطن بالصدفة حادثًا مروريًّا، اليوم الثلاثاء، وقع في عقبة شعار وذلك أثناء هطول الأمطار على منطقة عسير.

وبحسب ما أظهر الفيديو، وقع الحادث لسيارة من نوع دينا محملة ببراميل بويه وانقلابها في الطريق دون حدوث أضرار تذكر في المركبات الأخرى.

وتعتبر عقبة شعار الواقعة في منطقة عسير، والرابطة بين مدينة أبها ومحافظة محايل عسير وجميع المحافظات الأخرى وصولًا إلى مدينة جدة ومكة المكرمة، هي الشريان المغذي والحيوي لمنطقة عسير من الجهة الشمالية الغربية والمنفذ الرئيسي لعبور الشاحنات بكثافة عالية جدًّا، والتي تنقل البضائع المختلفة من مدينة جدة وغيرها من مناطق ومحافظات المملكة.



