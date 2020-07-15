فيديو.. هكذا يرصد رادار حصن الطائرات المسيرة في سماء المملكة

المواطن - الرياض

يعتبر رادار حصن إحدى منظومات درع الوطن التي تتولى مهمة مراقبة الأجواء السعودية ورصد أي أجسام غريبة بها سواء أكانت كبيرة أم صغيرة وهو متخصص في رصد الطائرات المسيرة بدون طيار.

شاهد.. رادار "حصن" الذي تم تطويره بمعامل مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في #السعودية عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/eiscBghEpe — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 15, 2020

مهام رادار حصن

وقال المهندس تامر بن خميس مدير إدارة الرادارات والحرب الإلكترونية في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية إن هذا الرادار الذي تم تطويره في المركز مهمته رصد الطائرات المسيرة ثم يقوم بعد ذلك بتوجيه الأنظمة الأخرى والتي تحتوي على رادارات وأجهزة تشويش وكاميرات تصوير بصرية وليلة مرتبطة جميعها بنظام تحكم وسيطرة يعرض بيانات الأهداف.

كفاءات سعودية

وأشار إلى أن الرادار تم تطويره بواسطة كفاءات سعودية في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية تشمل أكثر من 20 مهندسًا ومهندسة.



