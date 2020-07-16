فيديو.. وشم ذكي من قوقل Google لتحويل الجلد إلى لوحة لمس

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تعمل شركة قوقل Google على ابتكار الجيل التالي من الأجهزة والتقنيات التكنولوجية القابلة للارتداء.

وبحسب ما أفاد موقع CNET التكنولوجي، فإن عملاق التكنولوجيا يعمل في هدوء وسرية ويجري أبحاثه الخاصة على مجموعة من الأجهزة التكنولوجية الجديدة القابلة للارتداء، بما في ذلك وشم ذكي يحول الجلد إلى لوحة لمس Touchpad مؤقتة.

آلية الاستخدام:

ويتم تطوير هذه التقنية، المسماة SkinMarks، بواسطة قوقل بالتعاون مع باحثين في جامعة سارلاند في ألمانيا، ويتم فيها استخدام رقعة صغيرة محملة بأجهزة استشعار.

ويُلاحظ أن SkinMarks هو عبارة عن حبر مطبوع على ورق الوشم الذي يتم تطبيقه على الجلد، وبمجرد أن يتم ذلك، يلتقط عن طريق أجهزة استشعار إيماءات المستخدم مثل التمرير السريع أو النقر.

ويقول المطورون إن تجربة الوشم الذكي يخلق تجربة أكثر طبيعية للمستخدمين، وهو بذلك يجعل التواصل مع التكنولوجيا أسهل.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة أيضًا على صناعة نظارات الواقع المعزز مع كاميرا مدمجة، تُسمى 1D Eyeware.

ويُذكر أن تجربة الوشم الذكي ظهرت منذ 4 أعوام من طلاب معهد ماسوشيتس للتكنولوجيا بالتعاون مع باحثين في مركز أبحاث مايكروسوفت، وأتت تحت مسمى ديوسكن.

وكانت مايكروسوفت أيضًا قدمت ابتكارا مماثلا عام 2010 باسم سكنبوت، كان يعمل على تحويل راحة اليد والمعصم إلى وسائط إدخال عبر مجموعة من الإيماءات، ولكنه لم يلق النجاح المنشود.



