فيديو وصور.. الفعاليات تعود إلى حفر الباطن بمرسم الطفل

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

نفذت مدارس زهور الطفولة التعليمية أولى الفعاليات بمحافظة حفر الباطن بعد انقطاع الفعاليات لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا، ونظمت المدارس فعاليات مرسم الطفل الذي شهد إقبالًا من الأطفال بمشاركة فريق إشراقة للفن التشكيلي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي ذات السياق، تقيم الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد كبدك الثلاثاء القادم فعاليات ومبادرات اليوم العالمي لأمراض الكبد تحت برنامج وقاية ورعاية في مجمع المكان مول بمحافظة حفر الباطن.



