فيديو وطريقة التقديم على وظائف نيوم

المواطن - الرياض

أعلنت مدينة نيوم عن توافر فرص عمل لديها في تخصصات مختلفة، داعية الراغبين في الانضمام لها بالتقديم على وظائف نيوم عبر موقعها الإلكتروني.

انضم إلى فريقنا من نخبة العقول وألمع المفكرين من الحالمين والمنجزين حول العالم في قطاعات #نيوم المتنوعة، حيث ريادة الابتكار وإلهام البشرية نحو مستقبل جديد.

قدّم طلبك على: https://t.co/8EwSWSnNCH#اكتشف_نيوم pic.twitter.com/9LTAqS2jws — NEOM (@NEOM) July 15, 2020

وقالت نيوم في تغريدة لها عبر تويتر: انضم إلى نخبة من العقول وألمع المفكّرين من الحالمين والمنجزين حول العالم في قطاعات نيوم المتنوعة، حيث ريادة الابتكار وإلهام البشرية نحو مستقبل جديد.

ويمكن تقديم الطلب على وظائف نيوم عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر 2017 عن إطلاق مشروع نيوم شمال غرب المملكة إذ يمتد المشروع عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل تتجاوز الـ216 ألف كيلومتر مربع.

ويُعتبر مشروع نيوم الضخم الذي بلغت قيمته 500 مليار دولار، جزءًا من رؤية السعودية 2030، والتي تطمح إلى تطوير المملكة في مجالات عدة، على رأسها السياحة.

ووصف الخبراء وجود نيوم بأنها نوع من المدن ما بعد الصناعية، حيث من المقرر أن تكون نسبة الانبعاثات صفرًا؛ لأنها ستعتمد على الطاقة المتجددة، والاستخدام الكثيف للروبوتات، بالإضافة إلى وجود نظام تنظيمي وقانوني سيكون ملائمًا جدًا للاستثمار الأجنبي.



