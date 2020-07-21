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فيديو 52 ثانية.. متى يحق للمستهلك التعويض ومن يحدد حجم الضرر؟
في حالة كانت السلعة معيبة أو بها قطع ناقصة أو مخالفة

فيديو 52 ثانية.. متى يحق للمستهلك التعويض ومن يحدد حجم الضرر؟

2020/07/21
الساعة 11:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو 52 ثانية.. متى يحق للمستهلك التعويض ومن يحدد حجم الضرر؟
المواطن - الرياض

أكد متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن حق التعويض هو أحد حقوق المستهلك، ويحق له المطالبة بالتعويض في حالة تعرض لضرر مادي أو معنوي.

وأوضح حسين في مقطع فيديو توعوي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن المطالبة بتعويض سواء كانت السلعة معيبة أو بها قطع ناقصة أو مخالفة لما تم طلبه أو مغشوشة، وفي هذه الحالة يحق المطالبة بالتعويض عن أي أضرار عن طريق القضاء، وذلك بحسب المادة 12 من قانون مكافحة الغش التجاري.

وبحسب الحسين، تنص المادة 12 من قانون مكافحة الغش التجاري أنه يحق للمستهلك في حالة التضرر من منتج أو خدمة طلب التعويض، ويكون ذلك أمام القضاء، والقاضي وحده هو من يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض المستحق للمستهلك.




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