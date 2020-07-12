فيروس كورونا يصيب إيشواريا راي ملكة جمال العالم

المواطن- محمد داوود- جدة

بعد إصابة نجم السينما الهندية المعروف أميتاب باتشان بفيروس كورونا أمس السبت ودخوله المستشفى، ثبت إصابة نجله أبهيشيك باتشان إذ تم دخوله المستشفى، كما أثبتت الفحوصات إصابة زوجته ملكة جمال العالم إيشواريا راي بالفيروس وتخضع وابنتها الصغيرة للحجر المنزلي.

ابقوا هادئين

وقال أبهيشيك عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “أظهرت التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد إصابتي إذ جاءت التحاليل إيجابية”، وتابع: “تم إجراء اختبارات للعائلة وموظفينا، وأطلب من الجميع أن يبقوا هادئين غير مذعورين”.

سيرة ابهيشيك بتشان

من مواليد مدينة مومباي في عام 1976، وينتمي باتشان لعائلة فنية عريقة فهو حفيد الشاعر الهندي المعروف هاريفانش راي باتشان وابن الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان والممثلة جايا باتشان.

درس أبهيشيك باتشان الابتدائية في مومباي والإعدادية في نيودلهي ثم انتقل ليكمل دراسته في سويسرا، ومن بعدها إلى الولايات المتحدة حيث قرر أن يدرس في جامعة بوسطن لكنه لم يكمل تعليمه فيها وعاد إلى الهند لمساعدة والدته بعد أن واجهت شركتهم مشاكل مع الشركاء في ذلك الوقت.

وشارك باتشان في عدة أفلام منذ أن كان صغيرًا، وكانت أول مشاركة له كانت عام 1991 في فيلم Ajooba، وفي عام 1998 شارك باتشان في فيلم Samjhauta Express بدور حسان.

إيشواريا راي في سطور

والمعروف أن إيشواريا راي ممثلة فازت بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، وبعد أن دخلت عالم السينما دون تجارب في التمثيل، اكتسبت مع كل سنة المزيد والمزيد من الخبرة، وبتوجيه من مخرجين محنكين، ظهرت راي كواحدة من أفضل الممثلات من بوليوود.

كان فيلمها الأول من إخراج ماني راتنام وهو Iruvar، وبعد عامين لفتت انتباه بوليوود لها ومثلت في فيلم Hum Dil De Chuke Sanam.

وعلى الرغم من أن بعض أفلامها لم تلق نجاحًا تجاريًا كبيرًا وتعرضت لانتقادات حول أدائها في بعض أفلامها فإنها أبدعت في أفلام مثل Devdas،Jodha Akbar،Chokher Bali، و Raincoat وكانت أول ممثلة هندية تصبح عضوًا في لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي.



