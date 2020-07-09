فيسبوك يدمج WhatsApp وإنستقرام 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تختبر شركة فيسبوك دمج تطبيق ماسنجر وإنستقرام و WhatsApp معًا؛ مما يسمح للمستخدمين بالدردشة عبر التطبيقات الثلاثة في وقت واحد بحسب موقع مترو البريطاني.

وذكر عملاق التواصل الاجتماعي في وقت سابق أنه يهدف إلى تقريب التطبيقات معًا لتسهيل الخدمة على المستخدمين وفقًا لموقع WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا WhatsApp.

ويعني ذلك التكامل الوثيق بين التطبيقات أن أي مستخدم لديه حساب على فيسبوك يمكنه الوصول إلى الأصدقاء خلال واتس اب دون الحاجة إلى تنزيل التطبيق، ولكن بحسب WABetaInfo، فهذه خطوة معقدة للغاية وتتطلب وقتًا، وكتب الموقع أنه لا يوجد وقت متوقع لطرح هذه الميزة.

وأضاف التقرير أن فيسبوك يقوم ببناء قاعدة بيانات داخل التطبيق يمكنها تخزين المعلومات من WhatsApp، متابعًا: يمكن لفيسبوك أن يعلم ما إذا تم حظر جهة اتصال على تطبيق واتس اب أو كتم أصوات الإشعارات وتفاصيل الدردشة.

دمج ماسنجر وإنستقرام:

وفي الآونة الأخيرة، أشارت تقارير أيضًا إلى أن الشركة تطور ميزة دمج ماسنجر مع إنستقرام، حيث يمكن للمستخدمين أن يروا خيار احصل على ماسنجر عبر إنستقرام Get Messenger in Instagram في إعدادات التطبيق، وهذه الميزة تمكنك من عرض محادثات رسائل إنستقرام عبر ماسنجر.

ولا زالت الإضافات الجديدة قيد التطوير، ومن غير المعروف التوقيت المحدد لطرحها أمام الجمهور، وكان قد تم ذكر خطة الاندماج بين التطبيقات لأول مرة العام الماضي من قِبل مارك زوكربيرغ.