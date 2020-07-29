فيفا يدعم الاتحادات بـ1.5 مليار دولار لمواجهة كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، عن تقديم دعم مالي ضخم للاتحادات المحلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فيفا يدعم الاتحادات

وأشار فيفا في بيان رسمي إلى أن مجلسه التنفيذي وافق على البنود الخاصة بخطة الإغاثة التي تبلغ تكلفتها 1.5 مليار دولار وتم تخصيصها للاتحادات المحلية لمواجهة جائحة كورونا.

وتنقسم الخطة إلى 3 مراحل، حيث تلقت الاتحادات المحلية الـ211 المنضوية في فيفا حصتها البالغة 152 مليون دولار من برنامج التطوير الآجل 2019 و2020، ويمكن تحويل منح التطوير الأخرى إلى صناديق الإغاثة التشغيلية لمواجهة كورونا.

ومن المقرر أن يتلقى كل اتحاد محلي منحة قدرها 1.5 مليون دولار، وسيتم تخصيص نصف مليون دولار لكرة القدم النسائية، بحلول شهر يناير 2021.

ويمكن لكل اتحاد محلي أيضًا التقدم بطلب للحصول على قروض بدون فائدة، تصل إلى 5 ملايين دولار والتي يمكن استخدامها في الأنشطة بما في ذلك إعادة بدء المسابقات وتنفيذ بروتوكولات العودة إلى اللعب.

وعلق رئيس فيفا السويسري جياني إنفانتينو قائلًا: “إن خطة الإغاثة هذه، هي مثال رائع لتضامن كرة القدم والتزامها في مثل هذه الأوقات غير المسبوقة”.

فيروس كورونا

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في تعليق النشاط الرياضي وإيقاف معظم دوريات كرة القدم في العالم منذ شهر مارس الماضي، قبل أن تبدأ البطولات المحلية في العودة مؤخرًا.

وتأجلت البطولات الكبرى إلى العام المقبل، ومنها؛ دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وكوبا أمريكا، بجانب تأجيل التصفيات المؤهلة إلى البطولات القارية وكأس العالم 2022.

وأًصيب العديد من الرياضيين في العالم بفيروس كورونا المستجد، ومنهم؛ أسطورة إيطاليا باولو مالديني، الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، مروان فيلايني والتونسي عمر زكري والملاكم روبرتو دوران وغيرهم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



