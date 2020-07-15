فيفا يُعلن موعد انطلاق كأس العالم 2022

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة السويسري جياني إنفانتينو عن موعد انطلاق كأس العالم 2022 اليوم الأربعاء.

وأقر الفيفا عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن مباراة الافتتاح ستُقام في الحادي والعشرين من نوفمبر، بينما تُقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.

وسيبدأ دور الـ16 من البطولة في الثالث من ديسمبر بينما يبدأ دور الثمانية في التاسع من ديسمبر، أما مباريات دور نصف النهائي فسوف تبدأ في الثالث عشر من ديسمبر.

الذكرى الثانية على نهائي مونديال 2018

وتحل اليوم الأربعاء الذكرى الثانية على نهائي مونديال 2018 الذي أُقيم في روسيا بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، حيث تُوج المنتخب الفرنسي باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز برباعية مقابل هدفين.

من ناحية أخرى، أشار حساب الفيفا الرسمي عبر “تويتر”، إلى أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر استمرار فترة السماح للأندية بإجراء 5 تبديلات حتى عام 2021، وذلك لضمان سلامة اللاعبين.

الفيفا يسمح باستمرار التبديلات الـ5

ومن المقرر أن تكون آلية التبديلات في المباريات كالتالي؛ 3 تبديلات أثناء لعب اللقاء، على أن يكون التبديلان الإضافيان بين الشوطين، وذلك من أجل تجنب تعطيل اللعب لوقت طويل. وكان فيفا قد أعلن عن موافقته على تطبيق قانون جديد يسمح بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بدلًا من 3، وذلك بعد استئناف الدوريات عقب توقفها لفترة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكد أنه من أهم الأسباب التي دفعته للموافقة على هذا القرار، هو لعب المباريات بشكل مكثف في ظروف الطقس المختلفة، التي قد تتسبب في زيادة نسبة الإرهاق. وتوقفت معظم دوريات كرة القدم في العالم منذ مارس الماضي قبل أن تُستأنف خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، كما تم تأجيل البطولات الكبرى، ومنها كوبا أمريكا، كأس الأمم الأوروبية وأولمبياد طوكيو إلى العام المقبل.



