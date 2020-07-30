فيورنتينا يعلن بقاء ياكيني

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الخميس، عن بقاء مدربه جوزيبي ياكيني مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل 2020/ 2021.

جوزيبي ياكيني

وكان جوزيبي ياكيني قد تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالفيولا الإيطالي شهر ديسمبر الماضي، بعد رحيل المدرب فينشينزو مونتيلا الذي تمت إقالته بعد الهزيمة من روما برباعية مقابل هدف.

وتولى مونتيلا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالفيولا منذ بداية الموسم الرياضي، بعد أن سبق له قيادته خلال الفترة من 2012 حتى 2015.

فيورنتينا مع ياكيني

وقاد ياكيني مهمة تدريب الفيولا في البداية بعقد مؤقت حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي قبل أن يقرر النادي الإيطالي استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وسبق للمدرب ياكيني صاحب الـ55 عامًا، اللعب في صفوف الفيولا، كما تولى تدريب عدة أندية إيطالية من بينها سامبدوريا وساسولو وأودينيزي وباليرمو وإمبولي وبريشيا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 46 نقطة من الفوز في 11 مباراة والهزيمة في 13 لقاءً والتعادل في مثلها.

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