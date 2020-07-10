في الشرقية .. تقرير تلفزيوني يسلط الضوء على تعليم الباليه

المواطن - محمد الدريني

سلط تقرير تلفزيوني لقناة الإخبارية الضوء على تدشين أول معهد لتعليم الباليه للكبار والصغار في المنطقة الشرقية، حيث كشفت المشرفة على المعهد أن ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات هي من ألهمتا لإنشاء معهد البالية، خاصة وأنها رياضة راقية تجمع بين الرقص والرياضة.

إقبال من المواطنين على معهد الباليه:

وأوضحت إحدى مدربات معهد الباليه في المنطقة الشرقية أنها تمارس البالية منذ 13 عامًا، وقامت بالعديد من الاختبارات حول المملكة وأنها وصلت لمرحلة تدريب الأطفال.

بينما كشفت إحدى المواطنات أنها كانت تبحث عن معهد لتدريب الباليه بشكل محترف منذ فترة قبل وجوده في الشرقية حتى تم إنشاء أول معهد في المنطقة ليلتحق بها بناتها.

ويعد الباليه من الرياضة التي تعزز الثقة بالنفس بشكل كبير لممارسها من خلال الحركات التي تعبر عن ما يجوب في نفس ممارس الرياضة، ومن أهم خصائصه الحركية الرقص على رؤوس أصابع القدمين.

نشأة البالية:

يعود لفظ الباليه إلى الكلمة الإيطالية ballare أي يرقص، إذ كانت بداياته مشاهد تؤدَّى في البلاط الإيطالي أثناء عصر النهضة لتسلية الضيوف، ثم أطلقه الفرنسيون على حركات الرقص وتقنياته. وقد اكتسب رقص الباليه الكلاسيكي تقنياته من تطبيق نظام صارم في التدريب والتجارب على مدى أكثر من أربعة قرون، واعتمدت تقنياته على جعل الجسم يتحرك بأكبر قدر ممكن من المرونة والسرعة والسيطرة والرشاقة.