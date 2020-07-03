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في ولاية تكساس .. أمر إلزامي بتغطية الوجه

في ولاية تكساس .. أمر إلزامي بتغطية الوجه

2020/07/03
الساعة 3:38 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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في ولاية تكساس .. أمر إلزامي بتغطية الوجه إصابات فيروس كورونا في أمريكا
المواطن - متايعة

أصدر حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، أمراً تنفيذياً اليوم، يفرض إلزامياً على المقيمين في جميع أنحاء الولاية ارتداء غطاء للوجه في الأماكن العامة، وفي المقاطعات التي يزيد فيها عدد المصابين بفيروس كورونا عن 20 شخصاً.
وسمح حاكم الولاية في بيان صادر عنه، للسلطات المحلية، سلطة قصر التجمعات على عشرة أفراد، في الولاية التي تشهد ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بكورونا والوفيات الناجمة عنها.
ويأتي هذا الأمر التنفيذي بعد أن حث المسؤولون في المدينة والمسؤولون المحليون، حاكم الولاية، على مدى أسابيع على منحهم السلطة لإصدار وتطبيق غطاء الوجه.

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