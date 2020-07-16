قبل التتويج .. رقم مميز لـ بنزيمة بلقاء الريال ضد فياريال

المواطن - محمد سمعه

نجح الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الفريق الأول بـ ريال مدريد، في إحراز هدفي النادي الملكي في مباراة الريال ضد فياريال وذلك في المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويسعى الفريق الملكي للفوز في مباراة مباراة الريال ضد فياريال، مع تعثر برشلونة ضد أوساسونا ليكون ريال مدريد بطلًا لـ الدوري الإسباني موسم 2019/2020.

ونجح بنزيمة في الوصول إلى 21 هدفًا في الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي بعدما سجل نفس الرصيد من الأهداف بموسم 2018/2019.

ما سيجنيه الريال بعد إسقاط فياريال

وفي حال نجح النادي الملكي في تحقيق الفوز في مباراة الريال ضد فياريال، فسيصل رصيده من النقاط إلى 86 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي برشلونة صاحب المركز الثاني.

وتُقام مباراة الريال ضد فياريال، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل ريال مدريد.

وقبل انطلاق مباراة الريال ضد فياريال، كشف المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكروي الأول ببرشلونة عن تشكيلة النادي الكتالوني لخوض مباراة برشلونة ضد أوساسونا.

وقرر سيتين خوض لقاء أوساسونا بتشكيلة غريبة مكونة من : “تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، إيفان راكيتيتش، كليموه لينجليه، سيرجي روبيرتو، جونيور فيربو، ليونيل ميسي، ريكي بويج، أنسو فاتي، مارتين برايثوايت”.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد أوساسونا، عانى البارشا كثيرًا من النتائج السلبية والأداء الفني المتذبذب.

ورغم أن البارشا حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات ضد كل من فياريال وإسبانيول وبلد الوليد قبل مواجهة برشلونة ضد أوساسونا، لكن الجمهور الكتالوني قلق بسبب عدم قدرة البارشا على الفوز بالدوري الإسباني للموسم الحالي.

جمهور برشلونة غاضب

وصبّ الجمهور الكتالوني جم غضبه على المدرب كيكي سيتين قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا، حيث طالبوا برحيله بعد نهاية الموسم سواء تُوج برشلونة بلقب الليجا أو لم يُتوج.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد أوساسونا، كان برشلونة سقط في فخ التعادل ضد إشبيلية في ملعب بيزخوان سانشيز بإقليم الأندلس، وتعادل أيضًا ضد نادي سلتا فيغو في ملعبه، قبل أن يعود ويُحقق فوزًا هزيلًا على إسبانيول في ديربي كتالونيا بهدف دون رد.



