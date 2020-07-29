قبل العيد.. افتتاح فرع البيك في منطقة الباحة

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة البيك للأنظمة الغذائية المحدودة، المهندس رامي أبو غزالة، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، على ما لقيته الشركة من تسهيلات واهتمام أسهم في افتتاح أول فرع لها في منطقة الباحة.

كما قدم شكره لكافة الجهات الحكومية والخدمية والأمنية، وفي مقدمتهم أمانة منطقة الباحة التي أسهمت وبشكل كبير في نجاح الافتتاح.

ونوه أبو غزالة بتجربة الشركة في افتتاح فرع البيك بالباحة يوم أمس الثلاثاء الذي جاء بفضل الله ثم بما قدم من تسهيلات وترحيب، يحمل الشركة التوسع في نشاطها في المنطقة ممتدحًا مجتمعها والذي يتسم بالكرم وطيب الاستقبال، داعيًا القطاع الخاص إلى الاستثمار بالباحة؛ نظرًا للتسهيلات المقدمة والتعاون الملحوظ بين الإدارات الحكومية والتي تديره مشكورة إمارة منطقة الباحة.

وأشاد بما تتميز به الباحة من مقومات سياحية أصبحت من أهم الوجهات السياحية القادمة بقوة لما تملكه من مقومات طبيعية وأجواء معتدلة ومناظر خلابة قلّ مثيلها.

الجدير بالذكر أن شركة البيك افتتحت أول أفرعها في منطقة الباحة وسط تنظيم رائع وترتيب جميل شهد إقبالًا كثيفًا مع تطبيق لكافة الإجراءات البروتوكولية والاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.



