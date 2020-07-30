قبل العيد .. رسالة نارية من الهلال لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

وجّه الفريق الكروي الأول بنادي الهلال رسالة إلى جاره النصر، وذلك قبل ديربي الرياض المنتظر بينهما يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

ونشر حساب الزعيم عبر “تويتر” صورًا لتدريبات نجوم الأزرق قبل مواجهة النصر مُعلقًا عليها: “استعداداتنا تتواصل”.

النصر يفوز وديًا قبل مواجهة الهلال

وفي وقت سابق، نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في الفوز على نادي الدرعية وديًّا، بنتيجة 2- 1 وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز النصر على نادي الدرعية في مباراة مُغلقة أُقيمت أمس الأربعاء بين الفريقين.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي الهلال صاحب الصدارة.

الفراج يتحدث عن المنافسة بين الهلال والنصر

من ناحية أخرى، أبدى الإعلامي وليد الفراج تخوفه من انحصار المنافسة بين ناديي الهلال والنصر فقط، مؤكدًا أنهما سيطرا على المسابقات المحلية خلال الـ3 سنوات الماضية.

وقال الفراج: “3 سنوات والهلال مع النصر هما العنوان الرئيسي للمنافسة المحلية وسط غياب منافس حقيقي آخر.. دومًا كانت هناك بصمة للاتحاد أو الأهلي أو الشباب على الصفحة الرئيسية للبطولات السعودية”.

وتابع الإعلامي الرياضي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أول أمس الثلاثاء: “انحصار المنافسة والصفقات والقوة المالية في ناديين سيقودنا إلى دوري متراجع جماهيريًا وتسويقيًا”. وسيعود برنامج الدوري مع وليد الذي يُقدمه الفراج بالتزامن مع ديربي الرياض، وذلك بعد توقفه لفترة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.



