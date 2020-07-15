قرار الفيفا الجديد يخدم مصالح الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء استمرار الخمسة تبديلات للأندية، في الموسم المقبل 2020/2021 وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين.

وسيكون قرار الفيفا مفيدًا ويخدم مصلحة فريقي الهلال والنصر، المنافسين بقوة في الفترة الأخيرة على الألقاب المحلية إضافة للمنافسة القارية.

فائدة القرار لـ الهلال والنصر

كما أن قرار الفيفا سيجعل جميع لاعبي الهلال والنصر الأساسيين والاحتياطيين يشاركون في كافة البطولات المحلية، من أجل الحفاظ على ثبات مستواهم.

ويأتي هذا القرار بعد التوقف الطويل للدوريات في معظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تكون آلية التبديلات في المباريات كالتالي؛ 3 تبديلات أثناء لعب اللقاء، على أن يكون التبديلان الإضافيان بين الشوطين، وذلك من أجل تجنب تعطيل اللعب لوقت طويل.

شروط إجراء الخمسة تبديلات

وكان فيفا قد أعلن عن موافقته على تطبيق قانون جديد يسمح بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بدلًا من 3، وذلك بعد استئناف الدوريات عقب توقفها لفترة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه من أهم الأسباب التي دفعته للموافقة على هذا القرار، هو لعب المباريات بشكل مكثف في ظروف الطقس المختلفة، التي قد تتسبب في زيادة نسبة الإرهاق.

وتوقفت معظم دوريات كرة القدم في العالم منذ مارس الماضي قبل أن تُستأنف خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، كما تم تأجيل البطولات الكبرى، ومنها كوبا أمريكا، كأس الأمم الأوروبية وأولمبياد طوكيو إلى العام المقبل.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وسيواجه الهلال، جاره النصر في ديربي الرياض في الخامس من أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري.



