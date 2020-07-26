قرار حاسم ينتظره الأهلي من وزارة الرياضة

المواطن - محمد سمعه

تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، لإقامة مبارياتها المقبلة على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي بجدة.

وتنوي إدارة الأهلي إقامة المباريات التي تخص الفريق على أرضه بموسم 2020/2021، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بدلًا من إقامتها على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنتظر إدارة الراقي، موافقة وزارة الرياضة على الطلب المُقدم لها حول نقل المباريات التي تخص الأهلي لمقر النادي وفقًا لـ “الرياضية”.

وفي حال حصلت إدارة الأهلي على الموافقة ستُكمل الشروط، وذلك من أجل إتمام الإجراءات الرسمية بأسرع وقت.

من ناحية أخرى، وجّه اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب الفريق الكروي الأول بالأهلي، رسالة صادمة وذلك قبل استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

رسالة صادمة من نجم الأهلي

وكتب دي سوزا عبر حسابه في “تويتر” أول أمس الجمعة: “اليوم لقد تفاجأت عندما اكتشفت أنني أُصبت بـ كورونا من جديد بعد المسحة التي قُمت بها في السعودية، واليوم مر 37 يومًا على شعوري بأعراض كورونا”.

وأضاف دي سوزا: ” كنت أشعر بالصداع وآلام في الجسد لمدة 3 أيام وهذا يعني أن الأعراض لم تظهر علي خلال أكثر من 33 يومًا”.

وتابع دي سوزا: ” كل ما أود قوله، هو أنني سأتبع تعليمات السلطات المحلية، وأريد أن أُوضح أنني لا أنقل المرض حاليًّا لأي شخص، كما أنني أملك حصانة ضد الفيروس”.

وفي وقت سابق، كشفت إدارة النادي الأهلي عن طلبها من إدارة نادي النصر، وذلك من أجل التنازل عن المدة المتبقية في عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري المنتقل حديثًا لأصفر العاصمة يوم الجمعة الماضية.

الأهلي يطلب لاعبين من النصر

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة الأهلي طلبت من إدارة النصر، التنازل عن خدمات اللاعبين “صالح العباس وسامي النجعي” وذلك في مقابل التنازل عن المدة المتبقية للاعب عبدالفتاح عسيري.

ويلعب صالح العباس حاليًّا مع نادي أبها على سبيل الإعارة من النصر، بينما يلعب سامي النجعي مع ضمك على سبيل الإعارة من أصفر العاصمة.



