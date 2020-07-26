قرار حكومة بريطانيا الجديد قبل مباراة مان سيتي والريال

المواطن - محمد سمعه

قررت الحكومة البريطانية منح بعثة فريق ريال مدريد الإسباني عفوًا من الخضوع لفترة العزل الصحي بسبب فيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي بإياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة سكاي سبورت البريطانية، إن الحكومة البريطانية قررت منح العفو لبعثة ريال مدريد بشرط التواجد في بيئة مغلقة ومناسبة وأن تكون خاضعة للرقابة.

ومن المقرر، مواجهة مانشستر سيتي لنادي ريال مدريد يوم الجمعة 7 أغسطس على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر بإنجلترا.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين بـ ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدينة مدريد الإسبانية، انتهى بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2/1.

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

وفي وقت سابق، حسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ ريال مدريد، مصيره مع النادي الملكي وذلك بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني عقب الفوز على فريق فياريال بثنائية مقابل هدف في الجولة السابعة والثلاثين.

وتحدث زيدان خلال المؤتمر الصحافي حيث قال: “أنا مستمر مع ريال مدريد حتى نهاية عقدي، أنا سعيد بالفترة الحالية، ولكن لا يوجد شيء ثابت في عالم كرة القدم”.

وأضاف زيدان: ” لا يُمكن الحديث عن مصير الموسم المقبل، لأن بطولات الموسم الحالي لم تنتهِ بعد وقبل أي قرار سأقوم بالتفكير واتخاذ القرار المناسب”.

ريال مدريد بطل الليجا للمرة الـ34

من ناحية أخرى، تُوج نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، وذلك بعد الفوز على فريق فياريال بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الليجا.

وكان الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد فياريال، شهد تألقًا هجوميًا كبيرًا من قبل لاعبي الريال الذين سعوا لإحراز الهدف الأول.

وتمكن الفرنسي كريم بنزيمة من إحراز الهدف الأول لـ الريال ضد فياريال بالدقيقة التاسعة والعشرين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وفياريال بتقدم النادي الملكي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي ريال مدريد ضغطه القوي، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني حتى نجح بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني له من ركلة جزاء بالدقيقة السابعة والسبعين.

وقبل نهاية المباراة، قلّص فريق فياريال النتيجة حيث سجل فيسنتي إيبورا الهدف الوحيد للغواصات الصفراء في شباك ريال مدريد بالدقيقة الثالثة والثمانين.

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد الفوز 86 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فياريال عند 57 نقطة في المركز الخامس.

ونجح ريال مدريد في حصد اللقب رقم 34 له في الدوري الإسباني، وذلك بعد فوز برشلونة بلقب الليجا في آخر موسمين.



