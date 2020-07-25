قرار كاريلي الأول بعد نهاية معسكر الاتحاد بـ أبها

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أول قرار تجاه الفريق وذلك بعد نهاية معسكر الإعداد في أبها.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أن نجوم العميد سيكونون في راحة غدًا الأحد من التدريبات، بينما سيُكمل اللاعبون المصابون برنامجهم العلاجي بالعيادة الطبية في النادي.

وكانت بعثة الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد وصلت إلى مدينة جدة اليوم السبت بعد نهاية معسكر أبها.

وفي وقت سابق، أبدت جماهير نادي الاتحاد قلقها من أداء الفريق الكروي الأول، وذلك بعد الخسارة أمس الجمعة وديًّا أمام نادي ضمك بهدف دون رد.

جماهير الاتحاد قلقة:

وأكدت جماهير الاتحاد على أن أداء العميد مُقلق، وذلك قبل استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وعلّق أحد الجماهير الاتحادية عبر “تويتر” قائلًا: “مو معقول هذه النتائج السلبية في المعسكر، صحيح وديات بس ما يصير أبدًا، والله يستر من القادم في الرسمي”. سخرية من أداء الاتحاد: وقال فهد القثامي مدير العلاقات العامة في نادي الشعلة سابقًا: “شكل الاتحاد بيشرفنا في الدرجة الأولى”. وفي وقت سابق، تعرض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لصدمة جديدة تتعلق بأحد لاعبي الفريق، وذلك بعد أيام من إعلان مدة غياب المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني عن لقاءات العميد. وذكرت تقارير صحافية أن اللاعب عبدالرحمن العبود ثاني لاعب يتعرض للإصابة بالفريق الكروي الأول بعد إصابة ويلفريد بوني. وكان العبود تم استبعاده من مباراة الاتحاد وضمك الودية، استعدادًا لعودة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.



