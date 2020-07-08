قرار من فيتوريا قبل تدريبات النصر اليوم

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، تقسيم تدريبات لاعبي أصفر العاصمة إلى فترتين صباحية ومسائية اليوم الخميس.

وكان نادي النصر واصل تدريباته أمس الأربعاء على ملعب الرمز، حيث ركزت التدريبات على تقوية الجانب اللياقي وإتقان الكرات العرضية.

ويحتل النصر حاليًّا، المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الهلال صاحب المركز الأول.

النصر يُجدد لـ برادلي جونز:

وفي وقت سابق، نجحت إدارة نادي النصر في الاتفاق مع حارس المرمى الأسترالي براد جونز على الاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

واتفقت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، الاثنين الماضي، مع جونز على تجديد عقده الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، لمدة موسم واحد، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

واشترط الحارس الأسترالي على إدارة النصر التوقيع على العقد بشكل رسمي حتى يشارك في تدريبات الفريق الجماعية، استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس.

وأضافت: “المدرب البرتغالي روي فيتوريا طالب من إدارة نادي النصر ضرورة تجديد عقد الحارس الأسترالي نظرًا لحاجة الفريق الفنية، وعدم اقتناعه الكامل بوليد عبدالله الحارس البديل”.

وكان جونز قد رفض دخول التدريبات الجماعية إلا بعد تجديد عقده، حيث أصر على تجديد عقده عامًا كاملًا، وليس التمديد حتى 5 أكتوبر المقبل.

أرقام النصر في الدوري:

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات، ونجح في تسجيل 40 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًّا هذا الموسم.