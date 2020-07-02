قرار من فيتوريا للاعبي النصر قبل مواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، إراحة لاعبي العالمي من التدريبات اليوم الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا السبت.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” أن العالمي واصل تدريباته أمس الخميس على ملعب الرمز، حيث أدى عناصر الفريق الكروي الأول بعضًا من تمارين الإحماء وتدريبات لياقية.

وفي وقت سابق، امتنع الحارس الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن الحضور لتدريبات فريقه، وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي.

إدارة النصر تسعى إلى حل للتجديد لجونز

وتسعى الإدارة النصراوية برئاسة صفوان السويكت إلى عقد اجتماع لحل أمر التمديد، ولكن الحارس الأسترالي يشترط عقدًا بموسم كامل وفقًا لـ “الرياضية”.

وفي وقت سابق، ذكر الكاتب الصحافي صالح الحناكي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن نادي النصر سيتعرض لخسارة مالية كبيرة مع استئناف الدوري وهي دفع 13 مليون ريال، وذلك من أجل التجديد لحارسه الأسترالي برادلي جونز.

النصر يُحدد البديل

وفي حال لم يتوصل النصر لاتفاق مع برادلي جونز فإن رحيل الحارس الأسترالي سيضمن لنادي النصر التحرك وذلك من أجل التعاقد مع الحارس الكرواتي دانييل سوباسيتش حارس مرمى موناكو الفرنسي.

وكان الحارس سوباسيتش اعتزل اللعب دوليًّا مع منتخب كرواتيا، بعد احتلال المركز الثاني في مونديال روسيا 2018.

وذكرت صحيفة Sportske أن النصر موافق على دفع راتب سنوي قدره 3 ملايين يورو لضم الحارس دانييل سوباسيتش، قبل أن تنفي الإدارة النصراوية كل ما تردد حول رغبتها بضم حارس منتخب كرواتيا السابق.

وكان سوباسيتش بدأ مسيرته الكروية مع نادي زادار الكرواتي في عام 2003، وانضم لنادي موناكو الفرنسي في عام 2012، حيث تألق مع فريق الإمارة الفرنسي ونجح في حصد العديد من البطولات.