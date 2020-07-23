قرار مهم من فيتوريا لنجوم النصر قبل لقاء الهلال

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، قرارًا مهمًا للاعبي العالمي، وذلك قبل مواجهة الهلال في الـ5 من أغسطس المقبل بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” أن المدرب روي فيتوريا منح لاعبي العالمي راحة من التدريبات اليوم الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا السبت.

طلب الأهلي من إدارة النصر

وفي وقت سابق، كشفت إدارة النادي الأهلي عن طلبها من إدارة نادي النصر، وذلك من أجل التنازل عن المدة المتبقية في عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري المنتقل حديثًا لأصفر العاصمة يوم الجمعة الماضية.

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة الأهلي طلبت من إدارة النصر، التنازل عن خدمات اللاعبين “صالح العباس وسامي النجعي” وذلك في مقابل التنازل عن المدة المتبقية للاعب عبدالفتاح عسيري.

ويلعب صالح العباس حاليًا مع نادي أبها على سبيل الإعارة من النصر، بينما يلعب سامي النجعي مع ضمك على سبيل الإعارة من أصفر العاصمة. النصر يرفض بند الـ8 ملايين ريال وكان عبدالفتاح عسيري انضم لـ النصر قادمًا من الأهلي، وقالت تقارير صحافية إن الأهلي سيبيع المدة المتبقية من عقد عسيري للنصر مقابل 8 ملايين ريال وهو ما رفضه العالمي. من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحافية أن أنمار الحائلي رئيس الاتحاد عرض على سامي النجعي لاعب النصر المُعار إلى ضمك عقدًا مدته 4 سنوات مقابل راتب سنوي قدره 3 ملايين ريال سنويًا. وسيكون العرض مناسبًا للاعب سامي النجعي، حيث سيرحب بالانضمام لـ الاتحاد لصعوبة التواجد في التشكيل الأساسي لنادي النصر بسبب وجود البرازيلي بيتروس وعبدالله الخيبري وعبدالمجيد الصليهم في منطقة خط الوسط. ويتبقى لـ سامي النجعي موسم واحد في عقده الحالي مع نادي النصر.



