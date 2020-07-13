قصة مصاب تجاهل زيارة عيادات تطمن فنقل عدوى كورونا لعائلته

المواطن - الرياض

بالرغم من أن فحص كورونا في عيادات تطمن يتم بالمجان، وبالرغم من انتشار العيادات في كافة مناطق المملكة إلا أن هناك من يتكاسل في زيارة العيادات لفحص كورونا والاطمئنان على صحته أو حتى الاستفادة من خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد.

شخص تكاسل فنقل العدوى

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن قصة شخص تهاون في زيارة عيادات تطمن، بالرغم من ارتفاع درجة حرارته ظنًا منه أنه يعاني من أعراض الحمى العادية، لكن مع مرور الوقت تبين أنه يحمل فيروس كورونا، كما تبين أنه نقل العدوى لكل أفراد أسرته ولا يزال الشخص يتلقى العلاج.

وقالت وزارة الصحة: على الرغم من شعوره بارتفاع في درجة الحرارة، مصاب تجاهل الذهاب لعيادات تطمن للفحص ظنًا منه أن ما يشعر به مجرد حمى عادية، مع الأيام تطورت حالته وهو الآن يتلقى العناية الطبية في المستشفى، وبعد الكشف على المخالطين اتضح وصول العدوى لجميع أفراد عائلته.

من يجب عليه زيارة عيادات تطمن ؟

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن عيادات تطمن مخصصة؛ لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، مثل:

ارتفاع في درجة الحرارة.

ضيق في التنفس.

ألم في الصدر.

سعال.

احتقان في الحلق.

إسهال.

فقدان حاسة الشم والتذوق.

ويمكن معرفة أماكن عيادات تطمن عبر الرابط التالي (هنا).

إصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (2704) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (169842) حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (63026) حالة من بينها (2235) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة؛ وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (235111) حالة، توفي منهم (2243) حالة.



