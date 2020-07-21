قصيدة جديدة للشاعر منصور الحربي عن الملك سلمان : أخو نوره

المواطن - الرياض

قدم الشاعر منصور الحربي قصيدة جديدة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” والذي دخل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وقال الحربي في قصيدته الجديدة بعنوان ” أخو نوره ” :

أشهد أنك وافي العهد ومحنك *** أنت سلمان وفعايلك مخبوره

الشهامة ميزتك من صغر سنك *** والله إنك يا ملك رمز وأسطوره

إن وقفت معزي بوقفته كنك *** وإن حكيت إلا هو الصوت والصوره

أنت يا سيد هل الفعل لا منك *** اعتزيت وقلت: أخو نوره

شعبك بخير لامنه ضحك سنك *** ضحكتم يا بو فهد ترضي غروره

لو طلبت أرواحهم فدوتك جنك *** أنت يا نبض الوطن صدق وشعوره



