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قصيدة جديدة للشاعر منصور الحربي عن الملك سلمان : أخو نوره

قصيدة جديدة للشاعر منصور الحربي عن الملك سلمان : أخو نوره

2020/07/21
الساعة 8:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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قصيدة جديدة للشاعر منصور الحربي عن الملك سلمان : أخو نوره
المواطن - الرياض

قدم الشاعر منصور الحربي قصيدة جديدة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” والذي دخل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وقال الحربي في قصيدته الجديدة بعنوان ” أخو نوره ” :

أشهد أنك وافي العهد ومحنك *** أنت سلمان وفعايلك مخبوره

الشهامة ميزتك من صغر سنك *** والله إنك يا ملك رمز وأسطوره

إن وقفت معزي بوقفته كنك *** وإن حكيت إلا هو الصوت والصوره

أنت يا سيد هل الفعل لا منك *** اعتزيت وقلت: أخو نوره

شعبك بخير لامنه ضحك سنك *** ضحكتم يا بو فهد ترضي غروره

لو طلبت أرواحهم فدوتك جنك *** أنت يا نبض الوطن صدق وشعوره

 




3 تعليقات
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ساره السحيمي
10 ساعة

منطوقك

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ساره السحيمي
10 ساعة

صح بوحك ابو عبدالعزيز وصح منطقك.

0
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سلطان السويلم
11 ساعة

صح لسانك يابو عبدالعزيز واسأل الله تعالى ان يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين ويطول في عمره ويلبسه ثوب الصحه والعافيه وكلنا فداء لملكنا الغالي

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