قصيدة جديدة للشاعر منصور الحربي عن الملك سلمان : أخو نوره

المواطن - الرياض
قدم الشاعر منصور الحربي قصيدة جديدة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” والذي دخل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.
وقال الحربي في قصيدته الجديدة بعنوان ” أخو نوره ” :
أشهد أنك وافي العهد ومحنك *** أنت سلمان وفعايلك مخبوره
الشهامة ميزتك من صغر سنك *** والله إنك يا ملك رمز وأسطوره
إن وقفت معزي بوقفته كنك *** وإن حكيت إلا هو الصوت والصوره
أنت يا سيد هل الفعل لا منك *** اعتزيت وقلت: أخو نوره
شعبك بخير لامنه ضحك سنك *** ضحكتم يا بو فهد ترضي غروره
لو طلبت أرواحهم فدوتك جنك *** أنت يا نبض الوطن صدق وشعوره
منطوقك
صح بوحك ابو عبدالعزيز وصح منطقك.
صح لسانك يابو عبدالعزيز واسأل الله تعالى ان يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين ويطول في عمره ويلبسه ثوب الصحه والعافيه وكلنا فداء لملكنا الغالي