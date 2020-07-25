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قصيدة لـ بدر بن عبدالمحسن بمناسبة شفاء الملك سلمان : درب السلامة والشفا يا أول الناس

قصيدة لـ بدر بن عبدالمحسن بمناسبة شفاء الملك سلمان : درب السلامة والشفا يا أول الناس

2020/07/25
الساعة 1:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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قصيدة لـ بدر بن عبدالمحسن بمناسبة شفاء الملك سلمان : درب السلامة والشفا يا أول الناس
المواطن - الرياض

كتب الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قصيدة جديدة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

وقال الشاعر بدر بن عبدالمحسن في القصيدة:

درب السلامة والشفا يا أول الناس

يا أبو الجميع وفخر كل الجزيرة

لا باس يا راس المناعير لا باس

واكرم جميع الخلق فعل وسيرة

درب السلامة والشفا يا أول الناس

يا أبو الجميع وفخر كل الجزيرة

لا باس يا راس المناعير لا باس

واكرم جميع الخلق فعل وسرة

يا أبو فهد والملك يبنى على ساس

وانته أساس الملك عدل وبصيرة

أحييت أمجاد لنا كان دراس

وعلمتنا حب الوطن والعشيرة

حنا جسد ما ينحني وانته الراس

ولا يهاب الوقت وأنت الذخيرة

ما خاب من خلاك للعز نبراس

واللي تحت ظلك يقود المسيرة

فوق الولا والعهد نحمل لك إحساس

إحساس فوق الوصف يندر نظيره

يفداك نبض القلب تفداك الأنفاس

ويحفظك رب الأولة والأخيرة




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