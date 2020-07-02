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اقتصاد
قفزة كبيرة في سعر برميل النفط الكويتي
ارتفع أمس 6.82 دولار ليبلغ 43.16 دولار

قفزة كبيرة في سعر برميل النفط الكويتي

2020/07/02
الساعة 11:27 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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قفزة كبيرة في سعر برميل النفط الكويتي براميل النفط
المواطن - متابعة

قفز سعر برميل النفط الكويتي خلال تعاملات أمس الأربعاء بنحو 18.76% مقارنة بمستوى سعر البرميل الثلاثاء الماضي.

ووفقاً للأسعار المعلنة من قبل مؤسسة البترول الكويتية فقد ارتفع سعر برميل النفط الكويتي أمس 6.82 دولار ليبلغ 43.16 دولار مقابل 36.34 دولار سجلها يوم أمس الأول، بحسب وكالة كونا.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ارتفاعًا في أسعار الذهب الأسود بعد بيانات أمريكية أظهرت انخفاضاً حاداً في مخزونات الخام.

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول أمس مرتفعة 76 سنتًا لتسجل عند التسوية 42.03 دولار للبرميل، في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” 55 سنتًا لتبلغ عند التسوية 39.82 دولار للبرميل.

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