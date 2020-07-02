قلق من رحيل تاوامبا عن التعاون

المواطن - مروة نبيل

أثار الكاميروني لياندر تاوامبا قلق جماهير التعاون خوفًا من رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية.

غياب دون إذن

وأعلن نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن غياب تاوامبا عن التدريبات الجماعية بدون إذن مسبق، في الوقت الذي واصل فيه لاعبو الفريق الأول استعداداتهم لعودة النشاط الرياضي.

وأبدت الجماهير قلقها من رحيل المهاجم الكاميروني، وتساءلوا عن سبب غيابه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، فيما أعرب البعض الآخر عن استيائه من اللاعب وطالبوا الإدارة بفسخ العقد معه، واتهموه بـ”التمرد”.

تاوامبا

وسبق أن أعلن تاوامبا صاحب الـ30 عامًا، عبر حسابه على “تويتر”، عن مغادرة نادي التعاون بعد عامين مميزين، ولم يُحدد وجهته المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم قامت بتفعيل بند تمديد العقد مع تاوامبا لموسم رياضي آخر، وذلك بعد تحسين عقده.

ولفت تاوامبا الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتبدي العديد من الأندية السعودية والعربية اهتمامها بالمهاجم الكاميروني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان تاوامبا انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في 2018 قادمًا من بارتيزان بلغراد، ولعب معه 45 مباراة في الدوري السعودي وسجل 24 هدفًا، وتوج معه بلقب كأس الملك الموسم الماضي.