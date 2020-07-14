كاريلي يُركز على الجوانب الفنية قبل ودية نجران

المواطن - مروة نبيل

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تحت قيادة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، مرانًا اعتياديًّا، مساء الأحد؛ استعدادًا لمواجهة نجران وديًّا.

تدريبات الاتحاد:

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره نجران، مساء يوم غد الأربعاء، في أولى مواجهات العميد الودية في معسكره الإعدادي، تمهيدًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

وواصل فريق الاتحاد تحضيراته في معسكره الإعدادي المقام في أبها على فترتين صباحية ومسائية، وسط متابعة نائب رئيس مجلس الإدارة، المشرف العام على كرة القدم، أحمد عصام كعكي.

وخُصصت الفترة الصباحية من برنامج الفريق الأول لكرة القدم لإجراء الفحوصات الطبية الاحترازية من فيروس كورونا المستجد؛ للتأكد من سلامة اللاعبين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتركز تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المسائي على الجوانب الفنية والمهارية، لإعداد اللاعبين بشكل جيد لخوض أولى مبارياته الودية غدًا.

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا.



