كالياري ضد يوفنتوس .. البيانكونيري يخسر ويُفسد فرحة التتويج

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة كالياري ضد يوفنتوس، منذ قليل، بخسارة اليوفي بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2019/ 2020.

الشوط الأول من مباراة كالياري ضد يوفنتوس:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط كبير من قبل فريق كالياري، الذي ضغط بقوة وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، حتى تمكن اللاعب لوكا جاجليانو من إحراز الهدف الأول لفريق كالياري بسبب التمركز الخاطئ للحارس جيانلويجي بوفون بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وحاول فريق يوفنتوس، بعد ذلك البحث عن تسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي كالياري.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة كالياري ضد يوفنتوس، تمكن كالياري من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم فريق كالياري على اليوفي بثنائية دون رد.

الشوط الثاني من مباراة كالياري ضد يوفنتوس:

وفي الشوط الثاني من اللقاء، لم يتغير الحال كثيرًا حيث ظل كالياري يدافع بصورة جيدة، مع القيام ببعض الهجمات المرتدة من أجل إضافة الهدف الثالث، بينما غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو وغابت خطورته ولم يظهر كثيرًا بمحاولاته الخطيرة في المباراة.

وانتهى اللقاء بفوز كالياري بثنائية دون رد، ليُصبح رصيده 45 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، أما رصيد يوفنتوس فتجمد عند 83 نقطة بالمركز الأول.

وقبل إقامة مباراة كالياري ضد يوفنتوس، كان الميلان فاز على نادي سامبدوريا برباعية مقابل هدف.

وبدأ الشوط الأول من مباراة سامبدوريا ضد ميلان، بضغط هجومي قوي من قبل فريق الميلان، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالدقيقة الـ4 من عمر الشوط الأول.

وخلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول من مباراة سامبدوريا ضد ميلان، حاول فريق سامبدوريا العودة ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الروسونيري بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة سامبدوريا ضد ميلان، كشر فريق الميلان عن أنيابه الهجومية، فنجح في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب التركي هاكان تشالهانوجلو بالدقيقة الثالثة والخمسين.

وواصل الميلان ضغطه، وذلك من أجل إحراز الهدف الثالث، فعاد السويدي إبراهيموفيتش مضيفًا الهدف الثالث لـ ميلان والثاني له في شباك سامبدوريا بالدقيقة التاسعة والخمسين.

ووسط محاولات من فريق سامبدوريا لإحراز الهدف الأول له في لقاء سامبدوريا ضد ميلان، تمكن اللاعب كريستوفر اسكيلدسين من إحراز الهدف الوحيد لـ سامبدوريا بالدقيقة السابعة والثمانين.

واختتم اللاعب البرتغالي رفائيل لياو رابع أهداف الروسونيري في مباراة سامبدوريا ضد ميلان، بالدقيقة الثالثة والتسعين من عمر المباراة.

وكانت مباراة كالياري ضد يوفنتوس، أُقيمت على ملعب سردينيا آرينا.



