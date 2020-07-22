كاني ويست يعلن رغبته في طلاق كيم كارداشيان

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تصدر اسم مغني الراب كاني ويست عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي منذ أيام، بعد أن أعلن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة، لكنه لم يكتف بذلك، بل خرج في حملته الانتخابية وأثارت تصريحاته الكثير من الجدل، وقال بعدها إن زوجته نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، حاولت حبسه مع طبيب نفسي للكشف عن صحة قواه العقلية.

واليوم، غرد كاني ويست بسلسلة من التغريدات أعلن فيها أنه كان يحاول طلاق زوجته كيم لمدة عامين تقريبًا، متابعًا: كنت أبحث طلاق كيم منذ أن التقت بالمغني ميك ميل من أجل قضية إصلاح السجون.

كما وصف حماته كريس بأنها أسوأ من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وأطلق عليها اسم كريس جونغ أون.

رئيس سوني السابق قاتل مايكل جاكسون:

كما أدلى كاني اليوم بتصريح ناري آخر ادعى فيه أن ملك البوب مايكل جاكسون تم قتله، مشيرًا إلى أن قاتله هو قطب الموسيقى ورئيس سوني السابق تومي موتولا.

وغرد مغني الراب البالغ من العمر 43 عامًا قائلًا: أخبرني مايكل جاكسون عن تومي موتولا قبل أن يقتلوه.

وكان سبق وأن وصف مايكل جاكسون الرئيس التنفيذي السابق لشركة سوني قبل وفاته عام 2009 واصفًا إياه بأنه شيطاني وعنصري.

وأثار سلوك كاني في الأسابيع الأخيرة مخاوف من أنه في خضم نوبة جنون سببها مرض اضطراب ثنائي القطب، وهي حالة تحدث عنها علنًا في الماضي.

وتُعد هذه أحدث التغريدات ضمن سلسلة طويلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها كاني في الأيام الأخيرة، حيث كشف أنه أراد التخلص من ابنته نورث أثناء الحمل، وأنه يحتاج إلى الحماية من كيم وكريس.



