كريستال بالاس ضد مان يونايتد .. ثنائية تحسم المباراة لأبناء سولشاير

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد منذ قليل بفوز مانشستر يونايتد بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد

وبدأ الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد، بضغط هجومي من قبل لاعبي فريق مانشستر يونايتد الذين حاولوا إحراز الهدف الأول خلال أول عشرين دقيقة من عمر الشوط الأول.

ونجح الشياطين الحمر في إحراز الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد، عبر اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد بالدقيقة السادسة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد، بتقدم الشياطين الحمر بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد

ومع بداية الشوط الثاني، من مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد، كثف نادي مانشستر يونايتد هجومه، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني.

ونجح الفرنسي أنتوني مارسيال في إحراز الهدف الثاني للشياطين الحمر بالدقيقة الثامنة والسبعين، من عمر مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد بطريقة جميلة.

ولم يحدث أي جديد في نتيجة مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد، ليحصد اليونايتد ثلاث نقاط غالية ليُصبح رصيده 62 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فريق كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكانت مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد، أُقيمت على ملعب سيلهرست بارك معقل فريق كريستال بالاس.



