كشف تفاصيل عقد عبدالفتاح عسيري مع النصر

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي النصر صفقة اللاعب عبدالفتاح عسيري من صفوف النادي الأهلي، حيث أعلن العالمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن ضمه للاعب من الراقي لمدة 3 مواسم.

وكانت صفقة عبدالفتاح عسيري أثارت الجدل بين الجماهير الرياضية في السعودية، خاصة أن الهلال والاتحاد دخلا بقوة في المنافسة مع النصر، قبل أن يحسمها العالمي لمصلحته في نهاية الأمر.

تعليق ناري من البكيري بعد انضمام عبدالفتاح عسيري للعالمي:

وعلّق الإعلامي محمد البكيري المعروف بميوله الاتحادية على صفقة انتقال عبدالفتاح عسيري لـ النصر قائلًا عبر “تويتر”: “مبروك لنادي النصر، زعيم الكرة السعودية القادم، أغلى صفقة لاعب سعودي، عرض الأهلي كان 6 ملايين في 3 سنوات، وعرض الهلال كان 7 ملايين في 3 سنوات، أما عرض النصر فكان 9 ملايين في 3 سنوات، كش ملك”.

ومن ناحية أخرى قيل: إن إدارة النصر، قدمت عرضًا ضخمًا لـ عبدالفتاح عسيري يصل إلى 20 مليون ريال، كراتب خلال عقد مدته 3 سنوات مع تقديم فيلا سكنية وسيارة فاخرة، لإقناع عسيري بالانضمام لأصفر العاصمة وفقًا لـ“عكاظ”.

أرقام عبدالفتاح عسيري مع الأهلي:

وشارك عبدالفتاح عسيري مع الأهلي في 112 مباراة في مختلف البطولات القارية والمحلية والعربية، كما سبق له إحراز 22 هدفًا مع الراقي في جميع البطولات، مع صناعة 34 آخرين.

وسبق لـ عبدالفتاح عسيري تسديد 58 كرة على شباك المنافسين مع الأهلي، كما صنع 134 فرصة للتسجيل.

كما تمكن اللاعب عبدالفتاح عسيري من تحقيق 288 مراوغة ناجحة مع الأهلي خلال آخر 4 سنوات في مختلف المسابقات.

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن كل هدف سجله عبدالفتاح عسيري لـ الأهلي تُقدر قيمته بمليون ونصف المليون ريال.

وطالب الجمهور الأهلاوي سابقًا قبل رحيل عبدالفتاح عسيري، إدارة الراقي بسرعة تقديم العروض المناسبة للاعب كون رحيله عن الأهلي سيضر الفريق.

وكشف الناقد الرياضي محمد أبو هداية الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية عن موعد انتقال عبدالفتاح عسيري لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب أبو هداية عبر حسابه في “تويتر”: “مصادري الخاصة تقول.. النجم عبدالفتاح عسيري لاعب نصراوي والإعلان الرسمي في الويك إند المقبل!!.. قضي الأمر”.

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان عبر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “عبدالفتاح عسيري لن يستمر مع الأهلي وسيكون في أحد الأندية الكبار”.



