كشف هوية اللاعب الدولي المتواجد على رادار النصر

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحافية في وقت سابق، أن النصر يُفكر في ضم لاعب دولي يلعب لأحد أندية العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية.

ويقوم نادي النصر بعمل رائع، في فترة الانتقالات الصيفية حيث ضمّ اللاعب الدولي عبدالفتاح عسيري من الأهلي والمدافع الشاب عبدالله الشنقيطي من الأنصار واللاعب عبدالعزيز العلاوي من نادي أُحد.

وقيل إن هناك لاعباً دولياً يلعب في فريق عاصمي يسعى لفسخ عقده مع فريقه للانضمام إلى النصر مستغلًا ثغرة في عقده وفقًا لـ “البوابة”.

ونشر الإعلامي الرياضي دواس الفراج عبر حسابه في “تويتر” صورة للاعب عبدالله الحمدان، مهاجم نادي الشباب مُلمحًا أنه المقصود.

وتألق الحمدان مؤخرًا مع نادي الشباب والمنتخب السعودي، حيث شارك مع الأخضر في خليجي 24 بقطر، وساهم في تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لـ أوليمبياد طوكيو.

وبالأمس، وجّه عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر رسالة نارية إلى الغريم نادي الهلال، وذلك بمناسبة الصفقات التي نجح العالمي في إبرامها مؤخرًا، كان آخرها التعاقد مع المدافع عبدالله الشنقيطي مدافع نادي الأنصار.

عضو النصر يُحذر الهلال

وكتب بغلف عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الصفقة الثالثة وتمت، الرابعة شكل ثاني، الخامسة، اضغط المضغوط أكثر، ثم الصيف وما أدراك ما الصيف، عالمي حراق”.

وتأتي تغريدة بغلف كتحذير لـ الهلال أن النصر على أتم الاستعداد والجاهزية للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي. ويتعاقد النصر مع أقوى الصفقات، من أجل تقليص الفارق مع الهلال ثم الصعود للصدارة للتتويج بالدوري، خاصة أن الهلال في المركز الأول حاليًا برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد نادي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة. وكان النصر ضمّ كلًا من: “عبدالفتاح عسيري من الأهلي، عبدالعزيز العلاوي من أُحد، عبدالله الشنقيطي من نادي الأنصار”. من جهة أخرى، علّق الإعلامي وليد الفراج على مناوشات البعض من الإعلاميين والمغردين، وذلك بسبب تحرك نادي النصر المميز حتى اللحظة في سوق الانتقالات الصيفية. رسالة الفراج بعد صفقات النصر وكتب الفراج عبر حسابه في “تويتر” أمس الأحد : “افرح بانتصاراتك، صفقاتك، نجاحاتك، ولكن لا تجعل سعادتك مرهونة بالتقليل من الآخرين، لديك ناديك، الذي تفتخر به، وللآخرين أنديتهم التي يفتخرون بها، إن الأفراح التي لا تتحقق إلا بدموع الآخرين، هي عقدة نقص وليست منافسة”.



