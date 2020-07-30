كلام نهائي .. اليويفا يحسم مصير قمة برشلونة ونابولي

المواطن - محمد سمعه

حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، منذ قليل مصير قمة برشلونة ونابولي في إطار لقاءات إياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر إقامتها في شهر أغسطس المقبل.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” أن مباراة برشلونة ضد نابولي ستُقام كما هو مخطط لها في ملعب “الكامب نو” معقل النادي الكتالوني في إسبانيا، وذلك بعد أن ترددت أقاويل حول وجود احتمال كبير لنقلها خارج إسبانيا بسبب فيروس كورونا.

طلب قبل إقامة مباراة برشلونة ونابولي

وكانت تقارير صحافية إيطالية، قالت إن رئيس نابولي والمدرب جينارو جاتوزو طلبا نقل مباراة برشلونة ونابولي لملعب مُحايد، وذلك بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المُستجد عند السفر لـ إسبانيا.

وقبل بيان الاتحاد الأوروبي، ذكرت إذاعة RAC 1 الإسبانية أن: “الاتحاد الأوروبي طلب من وزارة الصحة في كتالونيا تقريرًا عن حالة الوباء، مضيفة أن القرار النهائي حول المباراة سيتم إصداره في نهاية هذا الأسبوع بالاعتماد على التقرير”.

مباراة برشلونة ونابولي ستُقام بصورة طبيعية

على الجانب الآخر، شددت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، على أن السلطات الصحية الكتالونية تؤكد أن إقامة المباراة بشكل طبيعي أمر وارد، حيث يأتي السياح إلى المدينة ولا يحظر عليهم الدخول.

وتابع التقرير: “في حالة قرر الاتحاد الأوروبي عدم إقامة المباراة في “كامب نو”، سيكون البديل اللعب في لشبونة، وهي المدينة المقرر اللعب فيها ربع ونصف نهائي ونهائي دوري الأبطال هذا الموسم”.

وكان لقاء الذهاب بين برشلونة ونابولي، أُقيم على ملعب سان باولو بمدينة نابولي الإيطالية، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



