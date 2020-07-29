كلام نهائي يحسم مصير السومة في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حسم الفريق الكروي الأول بالأهلي، مصير النجم السوري عمر السومة، وذلك بعدما ترددت أنباء صحافية عن اهتمام النصر بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان النصر سعى للتعاقد مع النجم السوري السومة، وذلك استغلالًا للأزمة المالية والإدارية، التي يمر بها النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش رفض بشكل نهائي التفريط في المهاجم السوري السومة، كونه المهاجم الأساسي للفريق مع البحث عن التعاقد مع بديل جيد له بالفترة المقبلة.

وعانى الأهلي مؤخرًا من عدة أزمات، تسبب في فسخ اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس لعقده مع الراقي، كما رحل اللاعب عبدالفتاح عسيري لنادي النصر ويقترب الحارس محمد العويس كذلك من الرحيل عن الراقي في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي وقت سابق، أوضح نادي الزمالك المصري بالفترة الحالية حقيقة اقترابه من ضم النجم السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي.

وأكد الزمالك على وجود المهاجم المصري الشاب مصطفى محمد، مما يجعله لا يحتاج اللاعب السوري فنيًا.

الأهلي المصري يحتاج لـ السومة فنيًا

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أوضح عمرو أنور مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي المصري، أن ناديه سيحتاج انضمام النجم السوري عمر السومة لصفوف المارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وذكر أنور أنه خلال الفترة التي عمل بها كمدرب لنادي الاتحاد في السعودية، كان يستمتع بمتابعة أداء السومة في مباريات الراقي.

وأضاف عمرو أنور خلال تصريحاته لـ برنامج “نمبر وان” على قناة النهار المصرية أن ما يجعل الأهلي المصري في أشد الاحتياج لـ المهاجم السوري هو قدرته على استغلال أنصاف الفرص، مضيفًا أن راتبه السنوي المرتفع يجعل الصفقة صعبة للمارد الأحمر. جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحافية، كانت تحدثت عن اهتمام الأهلي المصري بضم المهاجم السوري، لكن الأخير نفى تمامًا وجود نية لديه في مغادرة الراقي. مستوى مميز من السومة لـ الأهلي وفي وقت سابق، ظهر السوري الدولي عمر السومة ونجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس بمستوى مميز مع الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين آخر موسمين. ويُعد الثنائي السومة ودجانيني من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وساهما في زيادة قدراته الهجومية، حيث نجح الراقي في تسجيل 104 أهداف آخر موسمين في الدوري خلال تواجدهما، وذلك وفقًا لإحصائية “دوري بلس”. وكان اللاعب السوري انضم للفريق الكروي الأول بـ الأهلي في عام 2014 قادمًا من القادسية الكويتي، ونجح في حصد لقبي الدوري وكأس الملك بموسم 2015/2016 مع المدرب السويسري المخضرم كريستيان جروس. وبعد رفض السومة، قيل إن الزمالك يُفكر في ضم صفقة بديلة للاعب السوري، حيث يُفكر الفريق المصري في التعاقد مع السوري عمر خربين لاعب الفريق الكروي الأول بالهلال خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ “الرياض”. وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، أبدى إعجابه الشديد بقدرات عمر خربين، منذ أن كان لاعبًا لنادي بيراميدز المصري على سبيل الإعارة في نصف الموسم الماضي. ومن المنتظر دخول الزمالك في مفاوضات رسمية مع إدارة الهلال للتعاقد مع خربين بالفترة المقبلة. يذكر أن عمر السومة، حرص على تهنئة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020. وكان لاعب الأهلي، نشر صورة لقميص صلاح عبر حسابه في تويتر قال عنها: “ألف مبروك يا أبو مكة”. ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تبدأ المباريات في الرابع من أغسطس المقبل، ويواجه الأهلي كذلك فريق الاتحاد في التاسع من أغسطس المقبل. يذكر أن الأهلي كان تعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش خلفًا للمدرب السويسري جروس، الذي رحل بسبب سوء النتائج. وكان النصر، أعرب عن رغبته كثيرًا وقت وجود سعود آل سويلم في رئاسة النصر، في ضم السوري عمر السومة لتدعيم الصفوف الهجومية للفريق النصراوي. ويحتل الهلال حاليًا، المركز الأول في دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني. يذكر أن فريق الهلال سيواجه نادي النصر يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة والعشرين.



