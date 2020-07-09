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كلية الملك فهد تستكمل إجراءات القبول لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

كلية الملك فهد تستكمل إجراءات القبول لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

2020/07/09
الساعة 2:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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كلية الملك فهد تستكمل إجراءات القبول لدورة تأهيل الضباط الجامعيين
المواطن - الرياض

أكدت كلية الملك فهد الأمنية استكمال إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50 بالكلية.

ونشرت كلية الملك فهد عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، مقطع فيديو يبين استكمال الإجراءات في ظل تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأظهر الفيديو تطبيق الكلية للإجراءات الاحترازية خلال استقبال المتقدمين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين.

ونشرت الكلية جانباً من إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50 في ظل تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 



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