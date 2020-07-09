كلية الملك فهد تستكمل إجراءات القبول لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

المواطن - الرياض

أكدت كلية الملك فهد الأمنية استكمال إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50 بالكلية.

استكمال إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) بكلية الملك فهد الأمنية،

في ظل تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا . pic.twitter.com/KrKAO2yH5d — كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) July 9, 2020

ونشرت كلية الملك فهد عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، مقطع فيديو يبين استكمال الإجراءات في ظل تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأظهر الفيديو تطبيق الكلية للإجراءات الاحترازية خلال استقبال المتقدمين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين.

ونشرت الكلية جانباً من إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50 في ظل تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.