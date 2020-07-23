كواليس بقاء صالح الشهري بـ الهلال في اللحظات الأخيرة

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في الإبقاء على المهاجم صالح الشهري في صفوف الفريق، وذلك بعد شراء عقده بصورة رسمية من نادي الرائد مقابل 10 ملايين ريال.

كواليس الصفقة

وكشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد الذايدي عبر حسابه في “تويتر” كواليس بقاء صالح الشهري في الهلال قبل تحرك النصر والأهلي لضمه حيث علّق قائلًا: “النصر والأهلي دخلا على الخط وحاولا كسب خدمات صالح الشهري إلا أن فهد المطوع رئيس الرائد، كانت كلمته واحدة لهما، أنا أعطيت الهلال كلمة، لا يُمكن أغيرها أو أتراجع عنها، إلا إذا تراجع الهلال عن الاتفاقية الموقعة في عقد الإعارة”.

ووقّع صالح الشهري على عقد الانضمام لنادي الهلال حتى عام 2024، بعد شراء عقده نهائيًا من نادي الرائد.

وقبل إتمام الصفقة بشكل رسمي، كانت إدارة الرائد اتخذت قرارًا تعليقًا على تأخر الهلال في حسم صفقة صالح الشهري، حيث تُفكر إدارة الرائد في بيع صالح الشهري لـ النصر أو الأهلي وفقًا لـ “مكة” خاصة أن الفريقين بحاجة لتعزيز صفوفهما الهجومية.

وقيل إن إدارة الهلال تراجعت عن شراء صالح الشهري نهائيًا من الرائد، بعدما وجدت أن إدارة النادي طلبت مبالغ مالية طائلة، وذلك من أجل إتمام الصفقة.

الهلال يُحاول التعاقد مع فهد المولد

وفي وقت سابق، فكّر نادي الهلال في التعاقد مع النجم فهد المولد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحول هذا الأمر قام الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل بكشف كافة التفاصيل عن اهتمام الهلال بضم المولد، حيث أطلق على الأمر اسم “اللغز المثير للجدل”.

وكان المريسل ألمح يوم 21 يونيو الماضي أن الهلال مهتم بضم فهد المولد، قائلًا بأن عرضًا مغريًا من الأزرق وصل إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي. وأشار المريسل إلى أن الهلال فكّر في التفريط هتان باهبري ونواف العابد لنادي الاتحاد مقابل ضمّ المولد مع تقديم عرض مالي قيمته 5 ملايين ريال. وذكر المريسل أن الاتحاد لم يقبل بعرض الهلال، خاصة أن الفريق الاتحادي لا يُفكر على الإطلاق في التفريط في المولد خلال الفترة المقبلة.



