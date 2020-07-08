كورونا يبعد يوفيتش عن ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الأربعاء عن عزل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لوكا يوفيتش ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

فحص للصربي يوفيتش

وأشار برنامج “الشيرينجيتو” الإسباني الشهير، إلى أن الساعات القليلة الماضية شهدت عزل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في منزله، بعدما كان بصحبة صديق له، ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وغاب الصربي يوفيتش عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال اليومين الماضيين، على الرغم من أن الاختبار الأول الذي خضع له ظهرت نتيجته سلبية.

ومن المنتظر أن يخضع الصربي لوكا يوفيتش لاختبار آخر خلال الأيام المقبلة، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا قبل العودة للمشاركة في تدريبات ريال مدريد الجماعية.

ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ألافيس، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وستشهد المواجهة غياب سيرجيو راموس بسبب تراكم البطاقات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 77 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف، ويطمح لمواصلة التألق والتتويج بلقب الليغا هذا الموسم.